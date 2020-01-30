В Киеве полностью прекратили занятия в семи школах

В Киеве полностью прекратили занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ из-за большого количества отсутствующих на уроках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как отмечается, школы закрывают, чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ.

По состоянию на 30 января, наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%.

"Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей в учреждениях образования столицы вводятся предупредительные меры.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

Отметим, по состоянию на 29 января из-за вспышки ОРВИ и гриппа в ряде областей школы закрываются на карантин. Таким образом, на карантин уже закрыли школы в Киеве, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Черкасской, Волынской областях.