У Києві повністю припинили заняття у семи школах

У Києві повністю припинили заняття в 7 школах і окремих класах 34 шкіл через велику кількість відсутніх на уроках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації (КМДА).

Як зазначається, школи закривають, щоб не допустити подальшого розповсюдження грипу та ГРВІ.

Станом на 30 січня, найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту - 20%.

"Для профілактики рівня захворюваності серед школярів на грип і ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації по захворюваності дітей у закладах освіти столиці вводяться попереджувальні заходи.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейшла епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. В цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічний рівнях.

Зазначимо, станом на 29 січня через спалах ГРВІ й грипу у ряді областей школи закриваються на карантин. Таким чином, на карантин закрили школи в Києві, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Черкаській, Волинській областях.