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В Киеве частично остановилось движение трамваев: что произошло

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 10:03
В Киеве частично остановилось движение трамваев: что произошло Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве столкнулись два автомобиля. В результате движение трамваев полностью остановилось.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

В результате ДТП на улице Кирилловской (возле завода "Фармак"), которое произошло прямо на трамвайных путях, движение трамваев полностью остановилось.

Автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях, чем полностью заблокировали движение электротранспорта.

Информация о причинах аварии уточняется.

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