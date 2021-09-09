В Киеве частично остановилось движение трамваев: что произошло
Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве столкнулись два автомобиля. В результате движение трамваев полностью остановилось.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".
В результате ДТП на улице Кирилловской (возле завода "Фармак"), которое произошло прямо на трамвайных путях, движение трамваев полностью остановилось.
Автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях, чем полностью заблокировали движение электротранспорта.
Информация о причинах аварии уточняется.