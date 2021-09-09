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У Києві частково зупинився рух трамваїв: що сталось

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 10:03
У Києві частково зупинився рух трамваїв: що сталось Фото: у Києві сталась ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві зіткнулись два автомобіля. В результаті рух трамваїв повністю зупинився.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Внаслідок ДТП на вулиці Кирилівській (біля заводу "Фармак"), яке сталося прямо на трамвайних коліях, рух трамваїв повністю зупинився.

Автомобілі зіткнулись прямо на трамвайних коліях, чим повністю заблокували рух електротранспорту.

Інформація щодо причин аварії уточнюється.

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