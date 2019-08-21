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В Киеве полиция задержала участников вооруженной группировки

Новости » Общество    21.08.2019 - 22:10
В Киеве полиция задержала участников вооруженной группировки
Фото: задержание (facebook.com/mvs.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины

В Киеве полиция задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, при этом угрожая владельцам физической расправой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в задержании банды участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также в качестве вещественного доказательства изъяли авто, на котором передвигались подозреваемые.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Бориспольском районе Киевской области Национальная полиция задержала за разбой троих бывших граждан Грузии, которые недавно получили украинские гражданства.

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