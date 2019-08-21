У Києві поліція затримала учасників збройного угруповання

Фото: затримання (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 257 Кримінального кодексу України

У Києві поліція затримала учасників збройного угрупування, які грабували елітні квартири, при цьому погрожуючи власникам фізичною розправою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, у затриманні банди брали участь співробітники Управління карного розшуку поліції Київської області, спецпідрозділ КОРД, бійці полку поліції особливого призначення і слідчі-детективи.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили зброю, вибухівку і частково награбоване майно. Також як речовий доказ вилучили авто, на якому пересувалися підозрювані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Бориспільському районі Київської області Національна поліція затримала за розбій трьох колишніх громадян Грузії, які нещодавно отримали українські громадянства.