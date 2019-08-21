ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом задержали участников АТО, которым Зеленский дал гражданство

Новости » Происшествия    21.08.2019 - 15:29
Под Киевом задержали участников АТО, которым Зеленский дал гражданство
Фото: задержание участников АТО (kv.npu.gov.ua)

Двоим задержанным Зеленский выдал гражданство Украины в июле

В Бориспольском районе Киевской области Нацполиция задержала за разбой троих бывших граждан Грузии, которые недавно получили украинские гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполия и "Грузия Online".

О задержании ранее сообщала Национальная полиция, однако фамилии подозреваемых не назывались. Отмечалось, что это иностранцы, которые имели вид на жительство в Украине.

"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем "Лексус" и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь", - сообщали в полиции.

Во время обыска за местом проживания подозреваемых были обнаружены гранаты, пистолеты и автоматы.

Как сообщает "Грузия Online", задержанными оказались 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании им меры пресечения.

Отметим, что в июле двоим из них - Тенгизу Занадзе и Левану Хуцишвили, Зеленский предоставил гражданство. Согласно указу гражданство было предоставлено за активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области иностранец похитил украинку и вывез ее за границу. До этого девушка разорвала отношения с мужчиной, из-за чего тот решил силой вывезти экс-возлюбленную в свою страну.

В Харьковской обл. задержали 15 рейдеров за попытку захватить госпредприятие В Запорожье задержали полицейского за подготовку заказного убийства
Новости Украины КиевполицияразбойНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь