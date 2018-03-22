В Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о теракте в поддержку нардепа

Столичные правоохранители задержали сообщившего о заминировании ВРУ мужчину

Сегодня, 22 марта, к столичным правоохранителям поступила информация от неизвестного, о террористический акт в Верховной Раде Украины в поддержку народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

В частности, сообщается, что правонарушитель позвонил в полицию и рассказал, что готовит теракт. На вызов немедленно отреагировали все соответствующие подразделения полиции. Благодаря слаженным действиям всех профильных служб, оперативно установили личность подозреваемого. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В результате, после тщательного обследования прилегающей к ВРУ территории, никаких опасных предметов обнаружено не было. Позже полиция установила и личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева.

Также было установлено, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Объяснить правоохранителям свой поступок задержанный не смог.

Событие должным образом зарегистрировано. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве правоохранители задержали в метро мужчину со взрывчаткой. Изъятого достаточно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.