В Киеве правоохранители задержали в метро мужчину со взрывчаткой

Изъятого достаточно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей

В Киеве правоохранители задержали мужчину со взрывчаткой в метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. С задержанным общаются сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленника, который направлялся в центр города, задержали сегодня утром на станции метро "Житомирская".

"Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, во время осмотра которого обнаружили тротиловую шашку весом около 100 грамм, 100 грамм пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанным оказался уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: в метро Киева задержали злоумышленника со взрывчаткой (kyiv.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что 15 марта в Киеве эвакуировали людей из ТРЦ в связи с сообщением о взрывчатке, позже стало известно, что информация о минировании оказалась ложной.