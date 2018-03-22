У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про теракт в підтримку нардепа

Столичні правоохоронці затримали чоловіка який повідомив про замінування ВРУ

Сьогодні, 22 березня, до столичним правоохоронцям надійшла інформація від невідомого, про терористичний акт у Верховній Раді України на підтримку народного депутата. Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції Києва.

Зокрема, повідомляється, що правопорушник зателефонував у поліцію і розповів, що готує теракт. На виклик негайно відреагували всі відповідні підрозділи поліції. Завдяки злагодженим діям всіх профільних служб, оперативно встановили особу підозрюваного. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В результаті, після ретельного обстеження прилеглої до ВРУ території, ніяких небезпечних предметів виявлено не було. Пізніше поліція встановила особу чоловіка, який здійснив дзвінок. Ним виявився 40-річний житель столиці, якого затримали на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва.

Також було встановлено, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння різних адміністративних правопорушень. Пояснити правоохоронцям свій вчинок затриманий не зміг.

Подію належним чином зареєстровано. В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Києві правоохоронці затримали у метро чоловіка з вибухівкою. Вилученого достатньо, щоб знищити тролейбус, вагон метро або кілька автомобілів.