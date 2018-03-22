Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про теракт в підтримку нардепа

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 15:20
Фото: псевдо-мінер (РБК-Україна)
Фото: псевдо-мінер (РБК-Україна)

Столичні правоохоронці затримали чоловіка який повідомив про замінування ВРУ

Сьогодні, 22 березня, до столичним правоохоронцям надійшла інформація від невідомого, про терористичний акт у Верховній Раді України на підтримку народного депутата. Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції Києва.

Зокрема, повідомляється, що правопорушник зателефонував у поліцію і розповів, що готує теракт. На виклик негайно відреагували всі відповідні підрозділи поліції. Завдяки злагодженим діям всіх профільних служб, оперативно встановили особу підозрюваного. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В результаті, після ретельного обстеження прилеглої до ВРУ території, ніяких небезпечних предметів виявлено не було. Пізніше поліція встановила особу чоловіка, який здійснив дзвінок. Ним виявився 40-річний житель столиці, якого затримали на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва.

Також було встановлено, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння різних адміністративних правопорушень. Пояснити правоохоронцям свій вчинок затриманий не зміг.

Подію належним чином зареєстровано. В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Києві правоохоронці затримали у метро чоловіка з вибухівкою. Вилученого достатньо, щоб знищити тролейбус, вагон метро або кілька автомобілів.

Рада зняла недоторканність з Савченко Рада розглядає зняття недоторканності з Савченко: онлайн
Теги: Київ, полиция, взрывчатка, Верховна Рада
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top