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У Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 11:32
У Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона
Фото: міст Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

Житель Києва в стані алкогольного сп'яніння минулої ночі повідомив в поліцію про мінування мосту Патона. Фахівці вибухонебезпечних предметів не виявили, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що вночі в поліцію надійшла інформація про мінування мосту. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, "швидка" та рятувальники. Фахівці обстежили міст і вибухових речовин або предметів не виявили.

Після оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу і затримали псевдомінера його в квартирі. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 30-річний місцевий житель.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 вересня на електронну адресу Національної поліції в місті Києві надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ" (Жуляни).

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