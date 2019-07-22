У Києві порушено справи через підписання протоколів до завершення голосування

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Порушення були зафіксовані на дільницях у Голосіївському та Солом’янському районах

У Києві члени дільничних виборчих комісій у Голосіївському та Солом’янському районах підписали протоколи підрахунку голосів до завершення голосування на виборах до Ради, поліція порушила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Про порушення повідомив до поліції один зі спостерігачів на виборах.

"У Голосіївському районі столиці спостерігачка повідомила у поліцію, що виявила підписаний членами дільничної виборчої комісії протокол підрахунку голосів. На той час процес голосування тривав", - йдеться в повідомленні.

На адресу виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, інформація підтвердилася; за цим фактом розпочато кримінальне провадження за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України, що передбачає від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

У поліції також повідомили про аналогічний інцидент у Солом’янському районі Києва.

"Спостерігач помітив, що члени комісії підписують незаповнений протокол підрахунку голосів та викликав поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт", - йдеться у повідомленні.

За другим фактом також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України, що передбачає від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Києві на голову однієї з виборчих комісій поліція склала адміністративний протокол за перебування на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння в день виборів до Ради.