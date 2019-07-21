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В Киеве на главу УИК составили админпротокол

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 12:15
В Киеве на главу УИК составили админпротокол
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава избирательной комиссии находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве на главу одной из избирательных комиссий полиция составила административный протокол за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в день выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы. 

Как сообщается, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что глава участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии.

"Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгера, который показал результат 2,33 промилле алкоголя", - говорится в сообщении. 

На мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция уже получила 382 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду.

Кроме того, наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства во время проведения внеочередных парламентских выборов. В частности, в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень для голосования без предъявления документа, удостоверяющего личность, а в Житомирской области в одну кабинку для голосования вошли сразу два избиратели. Также наблюдатели фиксируют элементы скрытой агитации на избирательных участках.

Выборы в Раду: как проходит голосование Все участковые комиссии работают в штатном режиме, - Нацполиция
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