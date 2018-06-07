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Интервью

В Киеве полиция расследует травмирование водителя из-за упавшего на автомобиль кирпича

НовостиОбщество    07.06.2018 - 20:31
Иллюстративное фото (mashintop/facebook.com)
Иллюстративное фото (mashintop/facebook.com)

Потерпевший доставлен в больницу

Национальная полиция расследует травмирование водителя в Киеве, на автомобиль которого возле станции метро "Берестейская" упал кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события", - сообщили в полиции.

Согласно информации полиции, пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что в Киеве с Берестейского моста на автомобиль упал кусок бетона. Пассажира автомобиля госпитализировали. При этом спасатели первого аварийно-спасательного взвода установили, что падения фрагмента из Берестейского моста не было

 

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Теги публикации: Киев, мост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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