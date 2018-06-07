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В КГГА прокомментировали ситуацию возле Берестейского моста

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 15:54
Иллюстративное фото (mashintop/facebook.com)
Иллюстративное фото (mashintop/facebook.com)

Кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля и упал на пассажира

Спасатели 1-го аварийно-спасательного взвода установили, что падения фрагмента из Берестейского моста не было. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Прохожие были свидетелями того, как группа молодых людей отрывала фрагменты подпорной стенки моста и сверху сбрасывала куски бетона на проезжую часть. Один такой фрагмент стенки упал на машину, которая двигалась по проезжей части", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля и упал на пассажира, который сидел на переднем сидении. Пассажир получил серьезную травму руки и был госпитализирован.

Сейчас идет расследование.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что в Киеве с Берестейского моста на автомобиль упал кусок бетона. Пассажира автомобиля госпитализировали.

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Теги публикации: Киев, мост, пострадавшие, происшествие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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