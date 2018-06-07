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В Києві поліція розслідує травмування водія через цеглу, що впала на автомобіль

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 20:31
Ілюстративне фото (mashintop/facebook.com)
Ілюстративне фото (mashintop/facebook.com)

Потерпілий доставлений в лікарню

Національна поліція розслідує травмування водія в Києві, на автомобіль якого біля станції метро "Берестейська" впала цегла. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться з правовою кваліфікацією події", - повідомили в поліції.

Згідно з інформацією поліції, потерпілий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше сьогодні з'явилася інформація про те, що в Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону. Пасажира автомобіля госпіталізували. При цьому рятувальники першого аварійно-рятувального взводу встановили, що падіння фрагмента з Берестейського мосту не було

 

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Теги публікації: Київ, мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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