В Киеве полиция отпустила всех задержанных на Марше равенства

Полиция изучит записи с видеокамер для предоставления правовой оценки нарушителям

Всех лиц, которые были задержаны за нарушение общественного порядка во время проведения марша равенства в Киеве, полиция отпустила. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления анкетных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи изучат записи с камер видеонаблюдение и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников стычек и дать их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства в центре Киева в воскресенье, 17 июня.

Против полицейских со стороны этих активистов были применены и газовые гранаты, взрывпакеты, слезоточивый газ, - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.