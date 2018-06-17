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В Киеве полиция отпустила всех задержанных на Марше равенства

НовостиОбщество    17.06.2018 - 19:22
Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)

Полиция изучит записи с видеокамер для предоставления правовой оценки нарушителям

Всех лиц, которые были задержаны за нарушение общественного порядка во время проведения марша равенства в Киеве, полиция отпустила. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления анкетных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи изучат записи с камер видеонаблюдение и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников стычек и дать их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства в центре Киева в воскресенье, 17 июня.

Против полицейских со стороны этих активистов были применены и газовые гранаты, взрывпакеты, слезоточивый газ, - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

В центре Киева восстановили движение транспорта В Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. активистов, - МВД
Теги публикации: Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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