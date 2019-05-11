В Киеве полицейское авто попало в ДТП, есть пострадавшие

В ночь на субботу в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.

Так, следователи ГБР установили, что водитель автомобиля BMW 528I совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции.

"В 00:39 по проспекту Победы, 12, водитель, управляя автомобилем BMW 528I, совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции. Автомобиль Toyota Prius получил механические повреждения", - указано в сообщении.

В ГБР информируют, что в результате столкновения лейтенант полиции получил перелом руки. Его и пассажира - старшего лейтенанта полиции с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Кроме того, закрытую черепно-мозговую травму и (предварительно) перелом ноги получил и водитель BMW. Сейчас он получает медицинскую помощь в этой же больнице.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 мая в Киеве в ДТП погибли двое военнослужащих. Так, по предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился у правого края проезжей части дороги.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте полиция открыла дело по факту ДТП с участием кареты "скорой помощи" и ZAZ Vida на Броварском проспекте в Киеве, в результате которого погибли трое людей.