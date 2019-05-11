У Києві поліцейська автівка потрапила у ДТП, є постраждалі

У ніч на суботу в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції Toyota Prius. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.

Так, слідчі ДБР встановили, що водій автомобіля BMW 528I здійснив зіткнення зі службовим автомобілем під керуванням інспектора управління патрульної поліції.

"Об 00:39 по проспекту Перемоги, 12, водій, керуючи автомобілем BMW 528I, здійснив зіткнення зі службовим автомобілем під керуванням інспектора управління патрульної поліції. Автомобіль Toyota Prius отримав механічні пошкодження", - вказано у повідомленні.

У ДБР інформують, що внаслідок зіткнення лейтенант поліції отримав перелом руки. Його та пасажира - старшого лейтенанта поліції з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17. Крім того, закриту черепно-мозкову травму та (попередньо) перелом ноги отримав і водій BMW. Наразі він отримує медичну допомогу в цій же лікарні.

"За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), проводяться першочергові слідчі дії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 10 травня у Києві в ДТП загинули двоє військовослужбовців. Так, за попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ" скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилася біля правого краю проїзної частини дороги.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні поліція відкрила справу за фактом ДТП за участю карети "швидкої допомоги" і ZAZ Vida на Броварському проспекті в Києві, в результаті якої загинули троє людей.