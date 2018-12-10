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У Києві показник захворюваності ГРВІ нижчий від епідпорогу на 41,6%

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 13:23
У Києві показник захворюваності ГРВІ нижчий від епідпорогу на 41,6%
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Минулого тижня у столиці зареєстровано 14,8 тис. хворих на грип та ГРВІ

У столиці показник захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) становить 500,1 та є нижчим епідемічного порогу на 41,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА). 

Як зазначається, за 49-й тиждень епідсезону зареєстровано 14,8 тис. хворих на грип та ГРВІ. Спостерігається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 4,3%. 

Наразі у столиці захворіло дорослих - 4934 особи проти 4651 за 48-й тиждень (зростання на 6,1%), дітей - 9884 проти 9560 (зростання на 3,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 66,7%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 8,9% у порівнянні з попереднім тижнем: 4241 випадок, що становить 42,9% від загальної кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Також повідомляється, що за 49-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 152 особи, із них 124 - діти.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про перший у цьому сезоні летальний випадок від риновірусною інфекції

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області міська рада Сєвєродонецька ухвалила рішення про скасування учбового процесу у школах з 10 по 16 грудня 2018. Рішення було прийняте через значне зростання захворювань на грип та ГРВІ.

У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ, - КМДА В Україні зросла захворюваність на грип, - МОЗ
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