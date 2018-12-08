В Северодонецке школы закрыли на карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение принято значительным ростом заболеваний гриппом и ОРВИ

В Луганской области городской совет Северодонецка, 7 декабря 2018, принял решение об отмене учебного процесса в школах с 10 по 16 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе горсовета.

В горсовете сообщили, что решение было принято из-за значительного роста заболеваний гриппом и ОРВИ для недопущения эпидемических осложнений среди работников и учащихся образовательных учреждений.

"Городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета c 10.12.2018 г. по 16.12.2018 г. включительно", - сообщили в городском совете.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке в ДТП с патрульными пострадали 6 человек. Полицейский автомобиль попал в ДТП, когда ехал на вызов.

Ранее сообщалось, что в Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. лиц. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет.