В Киеве похитили 100 тысяч медицинских масок

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под угрозой применения оружия похитили у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок на фоне введения карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что преступная группа 13 марта совершила вооруженное нападение на предпринимателей, похитив медицинские маски на сумму около 1 млн гривен.

"Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали троих человек, причастных к преступлению. Они оказались жителями Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет. Никакого отношения к правоохранительным органам они не имеют.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из Украины в Европейский союз пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен в связи с распространением коронавируса.

Отметим, в Украине усилили карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В частности, закрывают все ТРЦ, общепиты, прекращают пассажирское сообщение в стране.