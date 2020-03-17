У Києві викрали 100 тисяч медичних масок

У Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під загрозою застосування зброї викрали у підприємців 100 тисяч медичних масок на фоні введення карантину в Україні через коронавируса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що злочинна група 13 березня здійснила збройний напад на підприємців, викравши медичні маски на суму близько 1 млн гривень.

"Під час зустрічі з покупцями і перевантаження товару в їх авто, на місце події під'їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодязі з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали постраждалих на землю, догрузили товар і без будь-яких пояснень роз'їхалися в різні напрямки", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до злочину. Вони виявилися жителями Києва та Київської області віком від 26 до 42 років. Ніякого відношення до правоохоронних органів вони не мають.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 4 ст. 187 КК України та обрання міри запобіжного заходу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з України в Європейський союз намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких був заборонений у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Відзначимо, в Україні посилили карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зокрема, закривають усі ТРЦ, громадське харчування, припиняють пасажирське сполучення в країні.