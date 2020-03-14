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Из Украины пытались незаконно вывезти 50 тысяч респираторных масок в ЕС

Новости » Общество     14.03.2020 - 13:35
Из Украины пытались незаконно вывезти 50 тысяч респираторных масок в ЕС
Фото: из Украины пытались вывезти маски в ЕС (dpsu.gov.ua)

Маски пытались вывезти через пункт пропуска "Ягодин"

Из Украины в Европейский союз пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По словам пограничников, автомобиль с респираторными масками, который направлялся в одну из стран ЕС, был обнаружен в пункте пропуска "Ягодин".

"По результатам совместного с таможенниками осмотра автомобиля были обнаружены респираторные маски класса FFP2, которые запрещено для вывоза с территории Украины (в соответствии с постановлением КМУ № 214 от 11.03.2020 года). Общий вес респираторов составляет более 600 кг", - сообщили в Госпогранслужбе.

Транспортное средство не пропущено через границу. Проверкой занимается Национальная полиция.

Напомним, Кабинет министров Украины на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В частности, до 1 июня запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды.

Также ранее РБК-Украина писало, что 13 марта в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

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