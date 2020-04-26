В Киеве подтвердили 29 новых случаев COVID-19, среди которых 5 детей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице уже зафиксировали 1188 случаев коронавируса

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Как сообщается, за минувшие сутки коронавирус выявили у 10 медицинских работников и 5 детей. Один случай за прошедшие сутки оказался летальным.

"В целом в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет; 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет; 2 девочки - 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет", - проинформировал Кличко.

Он добавил, что 7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, 26 апреля в Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека, а общее число инфицированных составляет 8617 человек.

РБК-Украина также писало, что число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Отметим, согласно недавним исследованиям, вирус COVID-19 сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги.