В Минздраве назвали области с наибольшим количеством медиков, заразившихся COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине коронавирусом заразились 1676 медицинских работников

Названы области, где больше всего медицинских работников, заразившихся вирусом COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине коронавирусом заразились 1676 медицинских работников.

"Наибольшее количество заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сказал Степанов.

Глава Минздрава также объяснил, что в Черновицкой области большое количество инфицированных медиков обусловлено тем, что эта область стала первой, в которой массово распространяется коронавирус, а также является лидером в Украине по числу зараженных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека, а общее число инфицированных составляет 8617 человек.

РБК-Украина сообщало, что число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Также сообщалось, что вирус COVID-19 сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги.