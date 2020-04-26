ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали области с наибольшим количеством медиков, заразившихся COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 10:27
В Минздраве назвали области с наибольшим количеством медиков, заразившихся COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине коронавирусом заразились 1676 медицинских работников

Названы области, где больше всего медицинских работников, заразившихся вирусом COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине коронавирусом заразились 1676 медицинских работников.

"Наибольшее количество заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сказал Степанов.

Глава Минздрава также объяснил, что в Черновицкой области большое количество инфицированных медиков обусловлено тем, что эта область стала первой, в которой массово распространяется коронавирус, а также является лидером в Украине по числу зараженных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека, а общее число инфицированных составляет 8617 человек.

РБК-Украина сообщало, что число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Также сообщалось, что вирус COVID-19 сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 26 апреля
Новости Украины Коронавирус
News
On Top