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В Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь

Новости » Транспорт    20.11.2018 - 15:27
В Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь
Фото: проект метро на "Виноградарь" (twitter.com/kyivmetroalerts)

Киевский метрополитен подписал документы с победителем тендера "Киевметробуд"

Киевский метрополитен во вторник, 20 ноября, заключил договор на строительство ветки метро на жилой массив Виноградарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Договор был подписан с победителем тендера - ПАО "Киевметробуд". Согласно документу, речь идет о продлении Сырецко-Печерской ветки метро с ответвлением в сторону Виноградаря.

"В рамках первой очереди работ на участке в почти 4 километра предполагается сооружение двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правда" - и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продления линий", - сообщили в пресс-службе.

В Киеве подписали договор о строительстве метро на Виноградарь

Станция "Мостицкая" будет строиться как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" и следующие планируется строить открытым способом, как неглубокие. Отмечается, что строительство продлится до 2021 года, а бюджет работ составляет 5 млрд 993 млн гривен.

Во время строительства "Киевметрострой" планирует применить технологию вертикальных тоннелей. На сегодня идет оформление всех необходимых для начала работ документов. Киеврада уже выделила технические земельные участки для обустройства строительных площадок.

Напомним, недавно Киевский метрополитен объявил тендер на проект строительства новой линии метро на жилой массив Троещина.

В Киеве объявили тендер строительства метро на Троещину Назван победитель тендера строительства метро на Виноградарь
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