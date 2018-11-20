У Києві підписали договір будівництва метро на Виноградар

Фото: проект метро на "Виноградар" (twitter.com/kyivmetroalerts)

Київський метрополітен підписав документи із переможцем тендеру "Київметробуд"

Київський метрополітен у вівторок, 20 листопада, уклав договір на будівництво гілки метро на житловий масив Виноградар. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Договір було підписано із переможцем тендеру - ПАТ "Київметробуд". Згідно із документом, йдеться про продовження Сирецько-Печерської гілки метро із відгалуженням у бік Виноградаря.

"У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правда" - і відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії", - повідомили у прес-службі.

Станція "Мостицька" будуватиметься як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" та наступні планується споруджувати відкритим способом, як неглибокі. Зазначається, що будівництво триватиме до 2021 року, а бюджет робіт становить 5 млрд 993 млн гривень.

Під час будівництва "Київметробуд" планує застосувати технологію вертикальних тунелів. На сьогодні триває оформлення всіх необхідних для початку робіт документів. Київрада уже виділила технічні земельні ділянки для облаштування будівельних майданчиків.

Нагадаємо, нещодавно Київський метрополітен оголосив тендер на проект будівництва нової лінії метро на житловий масив Троєщина.