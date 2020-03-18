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В Черновицкой области обследуют на коронавирус 11 человек

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:11
В Черновицкой области обследуют на коронавирус 11 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 10 случаев коронавируса

В Черновицкой области ожидают результаты 11 пациентов по подозрению на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, по состоянию на 11 утра 18 марта в области официально подтверждено 10 случаев коронавируса.

"Ожидаются результаты обследования 11 человек. За последние сутки (с 11:00 до 11:00) обратились 7 человек, из них 5 госпитализированы, 2 амбулаторное лечение", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что у жены первого инфицированного коронавирусом пациента не обнаружили заболевания за время ее изоляции. Она повторно сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах госпитализировали 5 человек, которые контактировали с умершей женщиной, у которой подтвердили коронавирус.

Напомним, 17 марта в Украине подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два человека умерли.

Также РБК-Украина писало, что 18 марта Министерство здравоохранения официально подтвердило заражение коронавирусом у народного депутата Сергея Шахова. На данный момент нардеп находится в самоизоляции. Определяются лица, которые контактировали с ним.

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