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У Києві з підозрою на коронавірус госпіталізували військового пенсіонера

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 16:18
У Києві з підозрою на коронавірус госпіталізували військового пенсіонера
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один з експрес-тестів на коронавірус дав позитивний результат

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" госпіталізували військового пенсіонера з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що 17 березня в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров'я.

"При обстеженні зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРВІ. Також він повідомив, що у його друга нещодавно приїжджали діти, що живуть за межами України", - йдеться в повідомленні.

Медики зробили пенсіонеру два експрес-тесту на діагностування можливого зараження коронавірусом Covid-19, один із яких дав позитивний результат.

Зазначена інформація була передана в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

"На даний час хворого ізольовано в спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, які відправлені в Київський міський лабораторний центр", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що результати досліджень надійдуть у військовий госпіталь протягом трьох робочих днів.

Зараз стан здоров'я пацієнта задовільний. Він знаходиться під контролем медиків з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.

Нагадаємо, 17 березня в Україні підтвердили сім нових випадків коронавіруса. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та Київ (2). З них дві людини померли.

Крім того, 18 березня Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердило зараження коронавірусом у народного депутата Сергія Шахова. На цей час нардеп знаходиться в самоізоляції. Визначаються особи, які контактували з ним.

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