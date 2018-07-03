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Інтерв'ю

У Києві на Подолі загорілась аварійна будівля

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 14:04
Фото: пожежа у Києві на Подолі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Києві на Подолі (dsns.gov.ua)

Причина виникнення пожежі з’ясовується, інформації щодо жертв та постраждалих немає

У Подільському районі Києва сталась пожежа відселеній будівлі, що по вул. Межигірській, 27. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 "3 липня об 11:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Межигірській, 27, що у Подільському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа сталася у напівзруйнованій 3-поверховій недіючій будівлі.

 

Фото: пожежа у Києві на Подолі (dsns.gov.ua)

"О 12:48 вогнебоцям вдалося локалізувати пожежу на площі 150 кв. м. Наразі триває ліквідація пожежі", - зазначено у повідомленні.

Зараз на місці події працює 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 співробітників ДСНС.

Причина виникнення пожежі з’ясовується. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві в ніч на неділю, 1 липня, на Набережному шосе згоріла пересувна кав'ярня, обійшлося без постраждалих.

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Теги публікації: пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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