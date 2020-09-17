В Киеве на Подоле произошел взрыв в ресторане, есть пострадавшие

Фото: пиротехническая машина (РБК-Украина)

В Киеве в Подольском районе произошел взрыв в одном из ресторанов. В результате двое человек получили повреждения.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в одном из ресторанов на Андреевском спуске. Предварительно - взорвались два небольших газовых баллона. В ГСЧС отметили, что взрыв был несерьезным. Несмотря на это двое работников кухни получили ожоги.

В полиции РБК-Украина заявили, что причины взрыва пока уточняются. На месте работают правоохранители.

Напомним, днями под Киевом в населенном пункте Чабаны произошел взрыв в результате разгерметизации газового трубопровода. В результате в нескольких населенных пунктах было отключено электроснабжение.

По факту взрыва в Чабанах полиция открыла дело. При этом правоохранители отмечали, что вблизи участка ранее не проводились никакие работы.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве взорвалась автоцистерна. В результате один человек погиб, еще один пострадал.