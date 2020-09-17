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У Києві на Подолі стався вибух у ресторані, є постраждалі

Київ, Четвер 17 вересня 2020 17:16
У Києві на Подолі стався вибух у ресторані, є постраждалі
Фото: піротехнічна машина (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві в Подільському районі стався вибух в одному з ресторанів. В результаті двоє людей отримали пошкодження.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався в одному з ресторанів на Андріївському узвозі. Попередньо - вибухнули два невеликих газових балони. У ДСНС зазначили, що вибух був несерйозним. Попри це двоє працівників кухні отримали опіки.

В поліції РБК-Україна заявили, що причини вибуху поки уточнюються. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями під Києвом у населеному пункті Чабани стався вибух в результаті розгерметизації газового трубопроводу. У результаті в кількох населених пунктах було відключено електропостачання.

За фактом вибуху в Чабанах поліція відкрила справу. При цьому правоохоронці відзначали, що поблизу ділянки раніше не проводилися ніякі роботи.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня у Києві вибухнула автоцистерна. В результаті один чоловік загинув, ще один постраждав.

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