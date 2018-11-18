Спецтехника в столице готова к зиме на 100%, - КГГА

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В КГГА рассказали о подготовке к зиме

Транспортные предприятия Киева обеспечены всем необходимым для работы в зимний период. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой во время эфира на ТРК «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня вся специальная техника находится в стопроцентной готовности к уборке улично-дорожной сети от снега. Приобретено необходимое количество шанцевого инструмента для ручной уборки лестничных маршей, остановочных комплексов и тому подобное. В ангарах предприятий уже имеем 35 тысяч тонн соли и около 35 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог. Приобретено 44 трактора, которые позволяют убирать тротуары, места, где затруднено движение, и 10 погрузчиков. Также имеем запас горюче-смазочных материалов: около 85 тонн дизельного топлива и около 50 тонн бензина», – рассказал Шпилевой.

В случае интенсивных снегопадов планируется привлекать технику сторонних организаций. Транспортные предприятия уже заключили более 160 соответствующих договоров. Также выданы поручения по увеличению количества подвижного состава на маршрутной сети на время осенне-зимнего периода.

«Последние два года используется мировая тактика заблаговременного размещения спецтехники на улично-дорожной сети. Это позволяет в случае возникновения гололеда или осадков в виде снега немедленно начать обработку дорог столицы. В частности, во время прогноза синоптиков о первом снеге, 14 ноября, специальная техника уже была на исходных позициях и вовремя вышла на маршруты уборки», – отметил Шпилевой.

Он отметил, что согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, определен перечень улиц Киева со сложными условиями движения, где в период снегопадов, гололеда в первую очередь будут обрабатывать проезжие части технологичными материалами.

Шпилевой напомнил о решении Киевского городского совета от 22 мая 2013 года, которым определено ограничение въезда грузовых автомобилей, транзитных грузовых автомобилей в столицу в час пик.