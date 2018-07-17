К посольству Нидерландов люди принесли цветы

В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17, в результате которой в 2014 году погибло 298 человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сегодня, 17 июля, четвертая годовщина катастрофы рейсового пассажирского самолета Боинг-777. Так, к посольству Нидерландов, который расположен на Контрактовой площади, украинцы принесли цветы.