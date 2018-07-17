В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17

Новости Общество 17.07.2018 - 17:59
Фото: в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17 (РБК-Украина)
Фото: в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17 (РБК-Украина)

К посольству Нидерландов люди принесли цветы

В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17, в результате которой в 2014 году погибло 298 человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сегодня, 17 июля, четвертая годовщина катастрофы рейсового пассажирского самолета Боинг-777. Так, к посольству Нидерландов, который расположен на Контрактовой площади, украинцы принесли цветы.

В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
Фото: в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
 
 
Напомним, что в МИД Украины заявили о дальнейшем содействии в расследовании катастрофы МН17.
 
Отметим, что в Украине поддерживают решение Нидерландов и Австралии в их инициативе привлечь РФ к ответственности за ее участие в крушении самолета рейса МН17, которое произошло в 2014 году на Донбассе.
 
Также сегодня, 17 июля, Великобритания призвала РФ признать ответственность за авиакатастрофу МН17.
 
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта подчеркнул, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая базируется в российском городе Курск.
 

 

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Теги:  Киев,  Киев,  MH17,  МН17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС