В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
К посольству Нидерландов люди принесли цветы
В Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17, в результате которой в 2014 году погибло 298 человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, что сегодня, 17 июля, четвертая годовщина катастрофы рейсового пассажирского самолета Боинг-777. Так, к посольству Нидерландов, который расположен на Контрактовой площади, украинцы принесли цветы.
Фото: в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17
Напомним, что в МИД Украины заявили о дальнейшем содействии в расследовании катастрофы МН17.
Отметим, что в Украине поддерживают решение Нидерландов и Австралии в их инициативе привлечь РФ к ответственности за ее участие в крушении самолета рейса МН17, которое произошло в 2014 году на Донбассе.
Также сегодня, 17 июля, Великобритания призвала РФ признать ответственность за авиакатастрофу МН17.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта подчеркнул, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая базируется в российском городе Курск.