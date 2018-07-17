У Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17
До посольства Нідерландів люди принесли квіти
У Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17, внаслідок якої 2014 року загинуло 298 людей. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Відзначимо, що сьогодні, 17 липня, четверта річниця катастрофи рейсового пасажирського літака Боїнг-777. Так, до посольства Нідерландів, яке розташоване на Контрактовій площі, українці принесли квіти.
Фото: у Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17
Нагадаємо, що у МЗС України заявили про подальше сприяння у розслідуванні катастрофи МН17.
Відзначимо, що в Україні підтримують рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути РФ до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17, яке сталось 2014 року на Донбасі.
Також сьогодні, 17 липня, Британія закликала РФ визнати відповідальність за авіакатастрофу МН17.
Глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Ханта підкреслив, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади протиповітряної оборони Збройних сил РФ, що базується в російському місті Курськ.