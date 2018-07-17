До посольства Нідерландів люди принесли квіти

У Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17, внаслідок якої 2014 року загинуло 298 людей. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що сьогодні, 17 липня, четверта річниця катастрофи рейсового пасажирського літака Боїнг-777. Так, до посольства Нідерландів, яке розташоване на Контрактовій площі, українці принесли квіти.