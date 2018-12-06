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В Киеве почтили память четырех бойцов Нацгвардии, погибших от взрыва под Радой

Новости » Общество    06.12.2018 - 14:57
В Киеве почтили память четырех бойцов Нацгвардии, погибших от взрыва под Радой
Фото: в Киеве почтили память четырех бойцов Нацгвардии (РБК-Украина)

Командование Национальной гвардии и бойцы подразделений положили цветы к мемориальной доске, установленной на стене парламента

Под стенами Верховной Рады почтили память четырех бойцов Нацгвардии, погибших от взрыва гранаты 31 августа 2015 на этом месте. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Командование Национальной гвардии и бойцы подразделений положили цветы к мемориальной доске, установленной на стене парламента.

Как известно, 31 августа 2015 года под Верховной Радой проходил митинг против внесения изменений в Конституции в части децентрализации. Противники изменений считали, что они предоставят слишком широкие права оккупированным районам Донбасса.

Один из участников митинга бросил в ряды силовиков, охранявших парламент, гранату. В результате, 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями. Четверо нацгвардейцев погибли.

Сообщается, что сегодня также состоится суд над Игорем Гуменюком и Сергеем Крайняком, которых обвиняют в том, что они кинули гранату.

Отметим 31 августа 2015 года полиция задержала бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка, который, по данным МВД, бросил гранату возле Рады. Генпрокуратура Украины квалифицировала дело как теракт, всего в ней проходят несколько десятков человек.

 

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