ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидается сильный ветер

Новости » Общество     04.11.2019 - 09:33
В Украине ожидается сильный ветер
Фото: в Украине прогнозируется сильный ветер (Dan Kitwood/Getty Images)

Ветер в Украине будет достигать 20 м/с

Погода в Украине 4 ноября будет ветреной, сильные порывы ожидаются по всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности. Кроме того, 4 ноября в Закарпатской области и в Карпатах прогнозируются сильные осадки в виде дождя.

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности. В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными.

По прогнозам синоптика Наталки Диленко, 4 ноября в Украине будет апрельская погода. В частности, почти на всей территории страны температура воздуха составит от +15 до +20. На востоке будет немного прохладнее, днем от +8 до +13. В западных и местами в северных регионах возможны осадки.

В Киеве понедельник также будет теплым, днем температура воздуха будет колебаться от +15 до +17. Местами вероятен небольшой дождь, также прогнозируется порывистый ветер с южного направления.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины ГидрометцентрветерПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь