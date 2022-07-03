В Киеве планируют запретить россиянам и белорусам арендовать коммунальную собственность

В Киеве хотят запретить арендовать или приватизировать объекты коммунальной собственности гражданам России и Беларуси или связанным с этими странами лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет .

Столичные депутаты планируют установить мораторий на заключение договоров аренды и приватизации объектов, которые принадлежат городу, для юридических лиц и людей, которые являются гражданами или имеют постоянное место жительства в России и Беларуси.

К объектам коммунальной собственности относятся земельные участки, нежилые помещения и целостные имущественные комплексы.

"Этот проект решения разработан с целью защиты неотъемлемого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.