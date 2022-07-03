В Киеве планируют запретить россиянам и белорусам арендовать коммунальную собственность

В Киеве хотят запретить арендовать или приватизировать объекты коммунальной собственности гражданам России и Беларуси или связанным с этими странами лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.
Столичные депутаты планируют установить мораторий на заключение договоров аренды и приватизации объектов, которые принадлежат городу, для юридических лиц и людей, которые являются гражданами или имеют постоянное место жительства в России и Беларуси.
К объектам коммунальной собственности относятся земельные участки, нежилые помещения и целостные имущественные комплексы.
"Этот проект решения разработан с целью защиты неотъемлемого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Напомним, что в столице хотят запретить публично использовать русскоязычные книги, фильмы и песни.
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