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В Киеве планируют запретить россиянам и белорусам арендовать коммунальную собственность

Фото: в Киеве россиянам могут запретить арендовать объекты коммунальной собственности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве хотят запретить арендовать или приватизировать объекты коммунальной собственности гражданам России и Беларуси или связанным с этими странами лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

Столичные депутаты планируют установить мораторий на заключение договоров аренды и приватизации объектов, которые принадлежат городу, для юридических лиц и людей, которые являются гражданами или имеют постоянное место жительства в России и Беларуси.

К объектам коммунальной собственности относятся земельные участки, нежилые помещения и целостные имущественные комплексы.

"Этот проект решения разработан с целью защиты неотъемлемого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в столице хотят запретить публично использовать русскоязычные книги, фильмы и песни.

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