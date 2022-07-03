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У Києві планують заборонити росіянам та білорусам орендувати комунальну власність

Фото: у Києві росіянам можуть заборонити орендувати об'єкти комунальної власності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві хочуть заборонити орендувати чи приватизувати об'єкти комунальної власності громадянам Росії та Білорусі чи пов'язаним із цими країнами особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

Столичні депутати планують встановити мораторій на укладання договорів оренди та приватизації об'єктів, які належать місту, для юридичних осіб та людей, які є громадянами або мають постійне місце проживання у Росії та Білорусі.

До об'єктів комунальної власності належать земельні ділянки, нежитлові приміщення і цілісні майнові комплекси.

"Цей проєкт рішення розроблено з метою захисту невіддільного суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у столиці хочуть заборонити публічно використовувати російськомовні книги, фільми та пісні.

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КиївОренда нерухомостіРосійська ФедераціяБілорусь