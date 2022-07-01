В Киеве хотят запретить публично использовать русскоязычные книги, фильмы и музыку

В столице планируют установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь идет о песнях, книгах и фильмах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Депутаты объясняют, что мораторий поможет защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий России, которая пытается уничтожить идентичность украинцев, национальную культуру, традиции, обычаи и историю. "Необходимо запретить публичное использование и демонстрацию русскоязычного культурного продукта. В частности, это - российские книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, аудиопродукция, произведения и документы на новейших носителях информации, спектакли, концерты, культурно-образовательные услуги", - заявил депутат Киевсовета Вадим Васильчук. Планируется, что мораторий на русскоязычные продукты в Киеве будет действовать до полного освобождения Украины от оккупантов.