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В Киеве хотят запретить публично использовать русскоязычные книги, фильмы и музыку

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 15:34
В Киеве хотят запретить публично использовать русскоязычные книги, фильмы и музыку Фото: в Киеве хотят запретить публично использовать русскоязычную музыку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В столице планируют установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь идет о песнях, книгах и фильмах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Депутаты объясняют, что мораторий поможет защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий России, которая пытается уничтожить идентичность украинцев, национальную культуру, традиции, обычаи и историю.

"Необходимо запретить публичное использование и демонстрацию русскоязычного культурного продукта. В частности, это - российские книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, аудиопродукция, произведения и документы на новейших носителях информации, спектакли, концерты, культурно-образовательные услуги", - заявил депутат Киевсовета Вадим Васильчук.

Планируется, что мораторий на русскоязычные продукты в Киеве будет действовать до полного освобождения Украины от оккупантов.

Напомним, ранее Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа.

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