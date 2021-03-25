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У Києві Нацкорпус пікетував Офіс генпрокурора, вимагають арештувати Медведчука

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:27
У Києві Нацкорпус пікетував Офіс генпрокурора, вимагають арештувати Медведчука Фото: протест біля Офісу генпрокурора (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 25 березня, "Національний корпус" пікетував Офіс генерального прокурора. Активісти вимагають арештувати лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомила прес-служба партії.

"Ми хочемо і чекаємо від влади не популістських рішень та розмов, а реальних дій. Нам дуже цікаво, чи буде у цих питання Офіс генпрокурора таким же принциповим і жорстким, як щодо патріотів, ветеранів та волонтерів, багато з яких знаходяться під слідством та за ґратами, навіть без об'єктивних на те підстав. Тому ми хочемо отримати офіційну відповідь, яке бачення генерального прокурора щодо таких "добродіїв" як Медведчук та його партнери, тому що Офіс генпрокурора показував жорстку позицію, коли треба було відмазувати Татарова та допомагати іншим друзям", - заявив керівник київського осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.

У Києві Нацкорпус пікетував Офіс генпрокурора, вимагають арештувати Медведчука

Також Нацкорпус передав до генпрокурора звернення, в якому йдеться про те, що Медведчуку так досі й не вручили підозру, і нагадали: РНБО застосувала санкції стосовно політика та його активів, було відкрито кримінальні провадження, однак жодної інформації про перебіг розслідувань громадськості невідомо.

Нагадаємо, раніше представники Нацкорпусу заблокували кілька заправок мережі АЗС Glusco. Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

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