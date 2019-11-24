В Киеве перевернулся микроавтобус

В Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua.

Как отмечается, автомобиль въехал в опрокинутый микроавтобус.

Обстоятельства случившегося не уточняются, но, как отмечается, обошлось без госпитализации - пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Число пострадавших не уточняется.

Напомним, под Киевом в Броварах на улице Черняховского автомобиль въехал в дерево, в результате чего пострадали трое людей.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 21 ноября в результате ДТП погибли 2 пешехода. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.