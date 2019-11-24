У Києві перекинувся мікроавтобус

У Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Як наголошується, автомобіль в'їхав у перекинутий мікроавтобус.

Обставини інциденту не уточнюються, але, як наголошується, обійшлося без госпіталізації - постраждалим надали медичну допомогу на місці події. Кількість потерпілих не уточнюється.

Нагадаємо, що під Києвом в Броварах на вулиці Черняховського автомобіль в'їхав у дерево, в результаті чого постраждали троє людей.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули 2 пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.