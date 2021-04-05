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В Киеве перенесли сроки окончания отопительного сезона: названа причина

Автор: РБК-Украина

Сроки завершения отопительного сезона в Киеве перенесли на несколько дней. Причиной этому стало ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.

При этом, в КГГА отметили, что решение о переносе сроков окончания отопительного сезона обусловлено введением локдауна в столице, из-за чего часть жителей города работает дистанционно из дома.

Так, столичные власти планируют начать завершение отопительного сезона с 10 апреля.

"Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что решение об отключении отопления принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов в течение трех дней.

Напомним, в Киеве планировали завершить отопительный сезон с 5 апреля.

Добавим, что в прошлом году отопительный сезон в Киеве был завершен с 5 апреля. В 2019 году отопительный сезон в Киеве завершился с 6 апреля.

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Новости Украины КиевКГГАотопительный сезон
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