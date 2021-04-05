RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві перенесли терміни закінчення опалювального сезону: названа причина

Автор: РБК-Україна

Терміни завершення опалювального сезону у Києві перенесли на кілька днів. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА зазначили, що рішення про перенесення строків закінчення опалювального сезону обумовлено введенням локдауну в столиці, через що частина мешканців міста працює дистанційно з дому.

Так, столична влада планує почати завершення опалювального сезону з 10 квітня.

"Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальної компанії", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що рішення про відключення опалення приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів протягом трьох днів.

Нагадаємо, у Києві планували завершити опалювальний сезон з 5 квітня.

Додамо, що минулого року опалювальний сезон в Києві був завершений з 5 квітня. У 2019 році опалювальний сезон в Києві завершився з 6 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКМДАотопительный сезон
Читайте також
У Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО: дата
Катар хочуть залучити до будівництва окружної дороги навколо Києва
Прогноз погоди