В Киеве перенесли прием документов в первый класс

Иллюстративное фото (УНИАН)

Прием документов перенесли до улучшения эпидситуации

Власти города Киева перенесли прием документов в первые классы из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Мондриевского в Facebook.

По его словам, прием документов начнется как только улучшиться эпидемическая ситуация.

Также Мондриевский призвал родителей не волноваться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась в пятницу, 20 марта.

Он отметил, что после введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

Замглавы КГГА также попросил учителей работать с администрацией дистанционно и не идти в школу, чтобы перенести отметки в журналы.

Напомним, в Киеве на коронавирус протестировали около 300 человек. При этом киевские власти не могут назвать точное количество инфицированных, так как они могут переносить вирус без заболевания.

Кроме того, КГГА приняла решение о введение чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. При этом три человека умерли. В Киеве зафиксированы 3 случая COVID-19, еще один в Киевской области.