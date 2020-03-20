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У Києві перенесли прийом документів у перший клас

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:15
У Києві перенесли прийом документів у перший клас
Ілюстративне фото (УНІАН)

Прийом документів перенесли до поліпшення епідситуації

Влада міста Києва перенесли прийом документів у перші класи через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Мондрієвського Facebook.

За його словами, прийом документів розпочнеться як тільки покращитися епідемічна ситуація.

Також Мондрієвський закликав батьків не хвилюватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася в п'ятницю, 20 березня.

Він зазначив, що після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.

Заступник голови КМДА також попросив учителів працювати з адміністрацією дистанційно і не йти в школу, щоб перенести відмітки в журнали.

Нагадаємо, у Києві на коронавірус протестували близько 300 осіб. При цьому київська влада не можуть назвати точну кількість інфікованих, через те, що вони можуть переносити вірус без захворювання.

Крім того, КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. При цьому три людини померли. У Києві зафіксовано 3 випадки COVID-19, ще один у Київській області.

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