В Киеве перекрыли одну из улиц: возможно минирование автомобиля

Улицу Старокиевскую в Киеве перекрыли для движения и прохода. Существует вероятность минирования припаркованного на ней автомобиля.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На опубликованных фотографиях видно несколько машин полиции с включенными мигалками, а также огражденный спецлентой периметр.

Пресс-офицер Шевченковского района заявила РБК-Украина, что не имеет никакой информации относительно возможного заминирования автомобиля на улице Старокиевской.

Напомним, сегодня в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Впоследствии мужчину задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.