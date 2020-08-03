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В Киеве перекрыли одну из улиц: возможно минирование автомобиля

Автор: Роман Калиниченко

Правоохранители оградили периметр, ждут взрывотехников

Улицу Старокиевскую в Киеве перекрыли для движения и прохода. Существует вероятность минирования припаркованного на ней автомобиля.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На опубликованных фотографиях видно несколько машин полиции с включенными мигалками, а также огражденный спецлентой периметр.

Пресс-офицер Шевченковского района заявила РБК-Украина, что не имеет никакой информации относительно возможного заминирования автомобиля на улице Старокиевской.

Напомним, сегодня в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Впоследствии мужчину задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.

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