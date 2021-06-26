В Киеве перекрыли Крещатик: схема движения автобусов
Фото: Крещатик перекрыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве перекрыли улицу Крещатик. Автобусы №24, 114 организованы по схеме №24а и 114а.
В Патрульной полиции Киева ранее сообщили, что сегодня и завтра перекроют ряд центральных улиц в связи с проведением мотофестиваля.
Сегодня с 12:00 до 16:00 перекрыли улицу Крещатик от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого и въезды с прилегающих улиц.
Напомним, в Киеве вчера ограничили движение тяжеловесного транспорта на въезд в город в связи с жарой. Ограничение ввели из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
Отметим, в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская.